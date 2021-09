Gli studenti di Tortona che lunedì inizieranno l’anno scolastico dopo le precedenti difficoltà avute negli ultimi due, fra lezioni in presenza e da casa, avranno una sopresa in più che allieterà il loro rientro in classe.

Il Comune di Tortona, oltre ai lavori di sistemazione già previsti e attuati presso gli edifici scolastici di proprietà comunale, nei giorni scorsi ha anche completato lo sfalcio dell’erba nei giardini dei plessi degli istituti Tortona A e Tortona B.

Un piccolo intervento volutamente effettuato adesso che dimostra la grande attenzione del Comune verso il mondo della scuola.