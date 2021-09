Alle ore 18.00 di ieri personale VV.F. di Novi Ligure è intervenuto al Km 1 SP 158 per incidente stradale. Giunti sul posto la squadra provvedeva alla messa in sicurezza dell’auto con l’ausilio di cavi di acciaio al fine di poter estrarre la conducente, che veniva soccorsa dal personale 118. Carabinieri di Gavi per i rilievi del caso.