Le domande, corredate dalla documentazione specificata nel Regolamento, dovranno pervenire tassativamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, P.zza Libertà 1, 15121 Alessandria entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 28 settembre 2021 .

Il Bando viene promosso dall’Amministrazione Comunale di Alessandria in ottemperanza alle disposizioni testamentarie della Sig.ra Cellerino Delfina vedova Ivaldi, deceduta in Alessandria l’08.07.1957 e, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Bando, le borse di studio ammontano complessivamente ad Euro 3.100,00 e sono ripartite nella seguente misura:

Scade alle ore 12 di martedì 28 settembre la possibilità di presentare le domande per l’edizione 2020/2021 del Bando di Concorso relativo alle Borse di Studio intitolate a “Gustavo e Delfina Ivaldi”.

Alessandria, Fino al 28 settembre le domande per le Borse di Studio “Gustavo e Delfina Ivaldi”