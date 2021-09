Ricerca per:

Domenica 19 settembre Camminata pellizziana con ritrovo in Piazza Libertà alle ore 9,30 Tratti di sentieri dagli “Itinerari sui luoghi pellizziani”. Percorso ad anello di circa 8 km, ristoro al “posto tappa 153 La collina di AuRosa”

Sabato 18 settembre alla Pieve Romanica alle ore 17,30 Concerto per pianoforte e violino Con Alberto Carnevale Ricci e Livio Salvador Troiano.

Sini due gli appuntamenti in programma queati fine settimana a Vokpedo.

A Volpedo doppio appuntamento nel week end per la BIennale dedicata al Pellizza