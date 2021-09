Il Comune di Tortona ha deciso di installare 20 contenitori per raccogliere le deiezioni degli animali.

La decisione é arrivata in una delle ultime riunioni della Giunta comunale con lo stanziamento dei relativi fondi in ottemperanza anche al vigente regolamento Comunale di Tutela degli animali che art. 26 prevede che “ I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.”

Ora atteso che l’avvio del nuovo servizio di raccolta internalizzata dei rifiuti urbani ha fatto si che gradualmente venisse

predisposta l’eliminazione dei cassonetti stradali ove era possibile conferire tale rifiuto, rendendo quindi meno

agevole una corretta gestione delle deiezioni, al fine di sensibilizzare e favorire i conduttori di cani alla salvaguardia del decoro e della pulizia del suolo pubblico, il Comune ha deciso di mettere a disposizione dei proprietari dei cani contenitori idonei a tale scopo, da posizionarsi sul territorio urbano, in quei luoghi ove è più frequente il passeggio dei cani.

E’ stata coinvolta Gestione Ambiente che provvederà anche allo svuotamento periodico dei contenitori.

Ne verranno installati 20 e installati su pali esistenti.

“Chi vive con un cane – dicono in municipio – ha il diritto di portare il proprio beniamino fuori di casa, così come chi abita in città ha il diritto di non imbattersi nei rifiuti organici dei cani. Un luogo più pulito è un luogo più bello e più vivibile e pertanto la raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro urbano che per ragioni di igiene.”