Rocambolesco incidente stradale oggi pomeriggio, sabato 25 settembre a Pontecurone, con uno uomo ricercato dai carabinieri per omissione di soccorso.

E’ accaduto poco dopo le 18, nella centralissima e stretta via Emilia, la strada principale del paese. Secondo la prima sommaria ricostruzione, un uomo alla guida della propria auto stava proseguendo lungo la strada quando ha deciso di sorpassare la “Dacia” che gli stava di davanti, forse perché viaggiava troppo piano e lui aveva fretta.

E’ successo così che l’uomo ha violentemente tamponato l’auto rompendo addirittura il serbatoio della benzina che si é rovesciata sull’asfalto. Il pirata della strada, invece di fermarsi a prestare soccorso, sempre secondo la prima sommaria ricostruzione é salito con l’auto sul marciapiede e ha superato la Dacia, investendo però un passante che stava camminando tranquillamente per i fatti suoi.

L’auto pirata, secondo alcuni testimoni poi ha svoltato lungo una via laterale.

E’ scattato subito l’allarme e sul posto é intervenuta l’ambulanza per soccorrere il pedone che per fortuna non é grave, ma é stato trasportato al pronto Soccorso per accertamenti.

Sono intervenuto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno subito provveduto a raccogliere la benzina che si era riversata sull’asfalto e a mettere in sicurezza l’auto tamponata.

Sul posto ovviamente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tortona che raccolte le testimonianze si sono immediatamente nessi alla ricerca del pirata della strada che non é escluso possa trattarsi di un pontecuronese, forse anziano.