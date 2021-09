Delfini del Ponente APS, in collaborazione con la Golfo Paradiso Whale Watching e con il supporto di Strescino SRL, torna ad organizzare un importante evento di divulgazione ambientale a bordo della Motonave Corsara. L’appuntamento intitolato “Il Santuario Pelagos: fotografie dal Ponente Ligure” è per Venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021, dalle 18 alle 22. L’ ingresso è libero.

Il Santuario Pelagos: fotografie dal Ponente Ligure

Il Mar Ligure, e in particolar modo lo specchio d’acqua tra Imperia e Sanremo, è l’habitat ideale per cetacei, tartarughe, uccelli marini e tantissimi altri animali. Così, per il secondo anno consecutivo, l’Associazione Delfini del Ponente ha deciso di offrire a tutti la possibilità di scoprire questo meraviglioso ecosistema tramite fotografie e video ottenuti nell’ambito del loro lavoro di ricerca.

Salendo a bordo della Motonave Corsara nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 settembre dalle 18 alle 22, si potranno quindi visionare alcuni scatti meravigliosi e sorprendenti di tutta la fauna che popola il mare del Ponente Ligure.

D. Ascheri, Delfini del Ponente: “Vi porteremo alla scoperta della giornata tipo di un ricercatore”

Davide Ascheri, presidente di Delfini del Ponente APS ha spiegato che lo scopo dell’evento è quello di divulgare e sensibilizzare cittadini e turisti sulle bellezze e sulla varietà faunistica del nostro mare: “Si tratta di un appuntamento di divulgazione perfetto per grandi e piccini. Ci saranno tante fotografie che abbiamo scattato noi stessi durante le uscite in mare aperto per studiare, analizzare e classificare tutti gli animali che popolano il Mar Ligure di Ponente. Ma anche dei video che raccontano come si svolge una giornata di ricerca tipica, comprese le principali tecniche utilizzate per identificare e distinguere ad esempio i delfini che incontriamo. Si potrà toccare con mano cosa significa fare i ricercatori!”.

“Spesso – prosegue il Presidente Ascheri – Tantissime persone si stupiscono della varietà faunistica che il nostro mare custodisce. Quando scoprono che delfini, balene, tartarughe e capodogli si trovano a pochi passi da noi rimangono senza fiato! Ecco quindi che l’appuntamento

con “Il Santuario Pelagos: fotografie dal Ponente Ligure” diventa un importante canale di divulgazione e sensibilizzazione sull’argomento!”

Tre tips per una foto naturalistica perfetta

Se dopo aver ammirato le fotografie dei cetacei scattate dal team di Delfini del Ponente vi verrà una incredibile voglia di andare a caccia di scatti naturalistici spettacolari, abbiamo raccolto per voi qualche consiglio da parte del biologo Davide Ascheri per ottenere una foto perfetta.