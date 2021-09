Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici di Santa Croce con il patrocinio del Comune di Bosco Marengo. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar e ristorante. L’evento si svolgerà in osservanza a tutte le disposizioni anti covid-19. Sarà quindi obbligatorio essere muniti di green pass per accedere alla rassegna.

Il Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo ospiterà la terza edizione della mostra mercato florovivaistica di qualità FIORINCHIOSTRO, il 4 e 5 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 19 con ingresso gratuito. Due giorni per gli amanti del verde: vivaisti selezionati, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo “giardino”.