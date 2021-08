Ricerca per:

Nell’ambito dei servizi posti in essere, si rileva che nelle ultime 2 settimane sono stati espulsi ed accompagnati al C.P.R. di Torino 5 clandestini, mentre 22 sono stati gli stranieri irregolari destinatari del provvedimento di espulsione e del successivo ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Il servizio di controllo predisposto è volto a monitorare ed a contrastare l’irregolare flusso migratorio che interessa la città di confine, luogo di transito per coloro che vogliono dirigersi verso altri Paesi europei: circostanza che ha posto in luce la necessità di rafforzare i servizi sul territorio, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli stessi, posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, sono stati trattati amministrativamente e, nella giornata di ieri, sono stati accompagnati presso il CPR di Torino per la successiva espulsione.