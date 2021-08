Si è tenuta sabato 7 agosto 2021 la V edizione del Trofeo Club del Mare.

La regata ha visto la partecipazione di una trentina di equipaggi che si sono confrontati nelle acque del golfo di Diano Marina in due prove. Per la classe optimist, tutti della categoria cadetti, il podio è andato a Margherita Guglieri (terza classificata), Jacopo Bosia (secondo classificato) e Lippiello Leonardo (primo posto), tutti piccoli velisti del Club del Mare di Diano Marina. Nella classe “tutte le derive” si sono aggiudicati il primo posto Edoardo Coraglia (Club del Mare) e Gabriele Guccio (Club Nautico San Bartolomeo al Mare) su 420, seconda posizione per Nicholas Rebuttato e Lorenzo Foco su RS Feva (entrambi velisti del Club del Mare) e terza piazza per Marta Iannolo e Ilaria Negri su RS Feva (anch’esse del CdM).

Una bella giornata di sport e divertimento, come spiega il presidente del CdM, Attilio Norzi: “Una stagione sorprendente per il grande afflusso di residenti nel golfo dianese: c’è stato un fitto passaparola tra i giovani velisti che ha portato molti nuovi appassionati ad avvicinarsi a questo sport sano e sicuro. I nostri ragazzi, con la loro passione ed entusiasmo, sono il miglior biglietto da visita per il nostro sodalizio. Un ringraziamento particolare per questa regata va al Comitato composto da Giuseppe Tezel, Alessandra Barberis e Alberto Mellano”.

Il Club del Mare ha in programma per il 2 e 3 di ottobre, in concomitanza con il Windfestival, una regata nazionale della classe RS Feva, ultima tappa del circuito.