Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“La scelta della nazionale di effettuare la propria selezione a Valenza e l’ammissione di tre atlete della Ginnastica Valentia nella squadra che parteciperà agli Europei di Pesaro è sicuramente un riconoscimento importante dell’attività e dei risultati delle ginnaste valenzane e dell’impegno della società a tutti i livelli”. Così il Sindaco di Valenza Maurizio Oddone e l’Assessore allo Sport, Luca Merlino, il quale aveva portato anche il saluto dell’Amministrazione in occasione degli allenamenti collegiali.

Era presente tutto lo staff tecnico nazionale coordinato dal direttore tecnico Luisa Righetti. E tre atlete della Ginnastica Valentia sono state selezionate per la nazionale: Ylenia Barbagallo, categoria Seniores, specialità Aerostep; Matilde Lanza, categoria Junior, specialità Aerodance, Lucrezia Rexhepi, categoria Junior, specialità Aerobica.

Valenza ha recentemente ospitato gli allenamenti collegiali della nazionale italiana di Aerobica in preparazione dei campionati Europei che si svolgeranno a Pesaro.

Tre atlete valenzane convocate per gli Europei di Aerobica