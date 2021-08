Dopo la sospensione delle fiere a causa dell’emergenza epidemiologica, quest’anno nei giorni 03 04 05 agosto, nella nostra città, si è svolta la tradizionale fiera di Agosto o della “Madonna della neve ” Santa Patrona” della città di Novi Ligure.

Quest’anno è mancato il consueto appuntamento con lo spettacolo pirotecnico del 4 agosto e con la solenne processione religiosa, ma la Polizia Municipale, come per le trascorse edizioni, ha garantito la propria presenza accanto al Gonfalone della città ed il corretto svolgimento in sicurezza della manifestazione dal punto di vista della viabilità, del commercio e delle manifestazioni collegate.

Sono stati effettuati i necessari controlli per garantire il rispetto delle attuali norme legislative sia in materia commerciale che le altre norme attualmente vigenti da cui non sono emerse violazioni.