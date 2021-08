Sabato 7 agosto, alle 21.00, la magia del varietà anni 20 brillerà, ad un secolo di distanza, nell’arena spettacoli del parco “Ragazzi della Benedicta” di Serravalle Scrivia con il leggendario “Caffè Cantante” del Teatro del Rimbombo. “Si beve, si ride, si pensa!” E tutto ciò sarà possibile anche grazie alla disponibilità, durante la serata, del servizio bar gestito dalla Pro Loco. Lo spettacolo è ad ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili, sarà però necessario registrarsi all’ingresso fornendo i propri dati e presentare la certificazione verde COVID 19 (Green Pass) ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105.

Dopo un anno difficile per tutti, l’amministrazione comunale di Serravalle Scrivia ha voluto offrire una serata che coniugasse la qualità artistica e culturale del teatro alla possibilità di un momento di svago e divertimento. Si è pensato a questa rivisitazione moderna di un grande classico nato a Parigi e diffusosi a macchia d’olio a cavallo tra ‘800 e 900: il Caffè Cantante, padre del più moderno Varietà.

“Credo molto nel valore culturale del teatro – ha detto la consigliera delegata alla cultura Daniela Zino – e con questa compagnia si tratta di un teatro giovane, che sperimenta. E’ molto importante che si investa nelle giovani generazioni per la promozione dell’arte e della cultura”.

“Teatro che non è teatro dunque, ma locale, luogo d’incontro, d’arte, di cultura, di musica. – dicono gli attori del Teatro del Rimbombo- In cui si mangia e si beve e tra l’una e l’altra cosa si ascolta il gioco degli attori e dei musicisti. Ci si diverte a mettere in scena di tutto, dai capolavori senza tempo alle battute pessime, sfruttando l’occasione per provarsi e sperimentare. E nel frattempo si ride si beve, si discute, si piange”.

Verranno adottate le misure di distanziamento fisico necessarie per la tutela della salute.