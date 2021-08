È stato riaperto completamente ieri il tratto di strada di via Chiappa in borgata San Simone, interessato da metà luglio dai

lavori di messa in sicurezza. L’impresa TP perforazioni srl (Stella, SV) ha provveduto a terminare i lavori in circa un mese, molto meno del previsto. “Voglio ringraziare l’impresa e i tecnici che si sono prodigati per terminare rapidamente l’intervento – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare -, consentendo di recuperare due mesi di tempo. Ci sono stati alcuni disagi per via dei semafori, ma ora è tutto risolto”.