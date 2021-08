Nel pomeriggio dei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Municipale di Alessandria interveniva in via Marengo a seguito di segnalazione di avvenuto sinistro stradale.

Sul posto riscontrava che, per cause in corso di accertamento, la conducente di una autovettura VOLVO V40, una donna alessandrina di anni 55, perdendo il controllo della stessa aveva urtato un’autovettura Q5 regolarmente posteggiata sul lato destro della carreggiata.

Durante il controllo dei documenti la donna evidenziava sintomi riconducibili ad uno stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

Sottoposta ad accertamenti effettuati tramite etilometro veniva riscontrato, che la stessa si era posta alla guida del veicolo sotto l’influenza di alcool con una concentrazione alcolemica di oltre 4 volte il limite massimo consentito e pertanto le veniva ritirata la patente di guida e deferita alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.

FOTO DI REPERTORIO