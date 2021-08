Per contrastare ulteriormente gli episodi di microcriminalità avvenuti nelle scorse settimane che hanno interessato il centro storico della Città, per l’Amministrazione è emersa l’opportunità di adottare alcuni provvedimenti più significativi per vanificare gli atti vandalici ed aumentare la percezione collettiva di sicurezza diffusa.

Ai numerosi controlli della Polizia Municipale e dei volontari, da questa notte e fino al 30 settembre prossimo, verrà affiancato un pattugliamento di vigilanza privata per la tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Questa vigilanza dinamica del demanio, avrà il compito di sorvegliare l’area del centro storico dalle ore 1 alle ore 6 da lunedì a domenica (inclusi i festivi).

“Siamo pienamente soddisfatti dei numerosi controlli della Polizia Municipale ai quali si aggiungeranno a breve, sempre su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, quelli effettuati da un istituto di vigilanza privata – commenta il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco -, per la tutela nelle ore notturne del patrimonio comunale, incluse strutture di servizio e arredo urbano quali panchine, aree verdi ecc., controlli mirati che non escluderanno l’attenzione complessiva al tessuto e alle infrastrutture urbane.

Un lavoro di sinergie che porterà ad una intensa vigilanza delle vie cittadine”.