La segnalazione é arrivata ieri da un cittadino e noi abbiamo prontamente avvisato il Comune di Tortona che ha assicurato il suo celere intervento.

Ci riferiamo al blocco di mattoni che vedete nella foto in alto, appartenente alla Torre del Castello, simbolo della città di Tortona, che probabilmente a causa del vento o di altri motivi si sta staccando pericolosamente.

Ringraziamo il lettore della segnalazione e invitiamo tutti i cittadini, oltre che segnalare episodi come questo anche su whatsapp al 3394501161, a farlo anche al Comune. I recapiti sono sul sito istituzionale: é sufficiente cliccare sul banner in home page.

D’altro canto in municipio non possono sapere tutto e le segnalazioni sono indispensabili per avere una città sicura e in ordine