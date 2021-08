Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nata da un’idea di Francesco Verrando e Alex Gozzoli la Confraternita riscopre l’antica ricetta tipicamente ligure nata in origine per il recupero del pane secco. La ricetta si prepara con una pagnotta casereccia e con pomodori cuore di bue, olive taggiasche e peperoni dopo aver insaporito il pane con l’aglio ovviamente di Vessalico.

Durante la serata performance di Enzo Mazzullo con consegna del Gommonauta “TheBigDiego”: “Io li costruisco e basta, poi concedo loro l’anima con l’aiuto della quintessenza dell’interpretazione, fanno ciò che vogliono” Con il Teatro di figura ha fatto adottare 46 gommonauti per l’operazione riempi il frigo.

Un omaggio a chi ha saputo raccontare in musica le feste, gli avvenimenti storici, la leggerezza e il lavoro fra gli antichi carruggi di questo lembo di Liguria.

Serata in note, musica e parole.

Laboratorio Tam Tam Tumb Ciaf Ciaf… suoni in arrivo da Giunglando! A cura di Armonica Mente Insieme srl

Giovedì 26 agosto ( 16,30 – 22,30) Laboratorio “Il mare in bottiglia”

Laboratori, animazione e spettacoli per bambini (gratuiti)

Infine in Corso Italia esposizione degli elaborati partecipanti al Contest dedicato a Dante e curato dal Mondadori Bookstore di Bordighera “Amor ch’a nullo Manga”.

Renato Ariano “L’Eros segreto di Dante” riscopre come il Poeta fosse estremamente passionale, anche se con un erotismo mistico in cui esiste un sottile confine fra Amor Sacro e Amor Profano.

Si parte con Giuseppe Conte che inaugura il Festival giovedì 26 agosto alle 17,30 con “Dante in love” una storia di fantasmi che vede Dante Alighieri protagonista ai giorni nostri.

Fotografie e documenti inediti per descrivere la nascita del tennis e della prima fabbrica di racchette italiana e come la comunità britannica abbia contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale di Bordighera

Gisella Merello “Tennis in Bordighera dal 1878 a oggi” Alzani Editore

Stefano Albertieri “Seborga misteri e… dintorni” Alzani Editore. Antico sapere, leggende e curiosità tramandati nei secoli in lingua autoctona.

Tanta attenzione al territorio in un anno di riscoperta delle bellezze italiane.

Oltre all’area espositiva si svilupperà un settore riservato agli Incontri Letterari con ospiti locali e di fama nazionale intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti davanti ai locali dislocati sulla via (Spazio Buga Buga – e spazio Milleluci).

Il BBF è inserito nel programma ufficiale degli Eventi d’Estate 2021 di Bordighera e nel Calendario Fieristico Italiano e si svolgerà in Corso Italia radunando case editrice da tutto il territorio italiano, per proporre le nuove proposte editoriali.

Per quattro giorni Biordighera diventa capitale dell’editoria libraria