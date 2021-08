Mercoledì 11 agosto ore 9:30 in piazza XXIV maggio

ritrovo Camminata sociale per il Sentiero 01 Caldirola-Villaggio La Gioia

partecipazione libera – richiesto abbigliamento da trekking – per info e prenotazione: 3403228685

Gli altri appuntamenti:

martedì 17 agosto ore 18:30 al “Campo Santos”

apericena con drink, piatto degustazione, dj set – prezzo € 15 – Green Pass o tampone obbligatorio

prenotazione obbligatoria e info ai numeri 3483011324 – 3396553716

giovedì 19 agosto ore 9:00 in piazza XXIV maggio

ritrovo Camminata sociale per il Sentiero 02 Sentiero delle fontane

partecipazione libera – richiesto abbigliamento da trekking – per info e prenotazione: 3403228685