Il Comune di Tortona informa la cittadinanza che, nell’ambito del progetto regionale di lotta alle zanzare, verrà effettuato un trattamento tra le ore 23.00 del 24 agosto e le ore 7 del 25 agosto nelle seguenti aree: giardini Area Silvi e Area Oasi, giardini Stazione, giardini tra Corso Repubblica e Corso Garibaldi, Corso Repubblica, gradini Piazza Cavalli Molinelli e giardini Via Aldo Moro.