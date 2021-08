Ricerca per:

Tutte le iniziative sono organizzate come di consueto in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e gli Uffici Cultura e Turismo del Comune di Diano Marina.

Per partecipare alle iniziative del Museo Civico di Diano Marina è richiesta la prenotazione allo 0183.497621 (dalle 9 alle 12) o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it; il costo è di € 2,50 a partecipante.

Nel mese di agosto sono in calendario anche due nuovi appuntamenti Extra Omnes “Alla scoperta di Diano Marina” ; mercoledì 11 e mercoledì 25 verranno organizzate due visite guidate in notturnaalla riscoperta dei monumenti e dei luoghi storici della “Città degli Aranci” curate da Gianmaria Mandara.

Al venerdì sera , dalle ore 21.00, è in programma una visita guidata al percorso espositivo ; accompagnati dallo staff del MARM i visitatori potranno riscoprire 100.000 anni di storia del Golfo Dianese, dalle prime testimonianze della presenza umana risalenti al Paleolitico al primo insediamento dei Liguri dell’età del bronzo, dall’abitato romano del Lucus Bormani ai protagonisti dianesi del Risorgimento.

Tutti i giovedì , alle ore 10.30, i protagonisti saranno i bambini che potranno partecipare al laboratorio ludico-didattico “ Giochiamo con la storia !!!!”; attraverso i giochi dell’infanzia dell’epoca romana i giovani partecipanti potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa.