DONNE CHE NON POTRANNO MAI VEDERE IL SOLE

“Non saremo mai libere fino a quando altre donne saranno prigioniere”.

“Questa guerra è una sconfitta dell’Occidente. Un popolo che si è esposto credendo in noi, in una vita diversa, ora si ritrova con la propria vita in pericolo. E’ assolutamente necessario creare corridoi umanitari per mettere in salvo, subito, più persone possibili, in particolare donne e bambini, dal regime dei talebani”.

Così Rossella Gatti, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Valenza, su quanto sta accadendo in Afghanistan.