Ad Alessandria gli operatori Polfer hanno rintracciato due minori italiani mentre erano in procinto di salire a bordo di un treno regionale diretto a Torino. Dal controllo in banca dati è emerso che entrambi si erano allontanati da una comunità di accoglienza per minori della provincia, alla quale sono stati riaffidati.

L’intervento rientra nei controlli effettuati a livello regionale nell’ultima settimana quando sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale della Polizia Ferroviaria, con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

Questi i risultati complessivi dal 2 all’8 agosto 2021 del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta:

10 indagati, 3.618 persone controllate, di cui 678 con precedenti. 229 pattuglie impegnate nelle stazioni e 6 in abiti civili per attività antiborseggio. 40 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 78 convogli presenziati. 11 i servizi lungo linea e 29 di ordine pubblico.