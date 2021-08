Sicuramente fra le più colpite dal dramma dell’Afghanistan e della sua conquista da parte dei Talebani sono le donne e la Consulta per le Pari opportunità di Serravalle esprime loro la sua vicinanza e invita le persone a sostenere le donne afghane con versamenti che possono essere effettuati a una serie di associazioni che operano nel Paese asiatico.

Associazioni come Pangea Onlus, Nove Onlus, Women for Women International, Afghanaid, Rukshana Media, Women for Afghan Women. Oppure tramite associazioni più grandi e più note e che pure si sono fatte interpreti di azioni di solidarietà nei confronti delle donne afghane come Unicef, Emergency e il Comitato internazionale della Croce Rossa.

Maurizio Priano