Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nel corso del mese di luglio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno arrestato complessivamente 25 persone in flagranza ovvero in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Un risultato reso possibile dalla concomitanza di quattro fattori fondamentali:

In provincia di Imperia a Luglio 25 persone arrestate e ben 107 denunciate