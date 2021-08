È considerato all’unanimità il più grande bluesman italiano e uno dei più importanti a livello mondiale. Nella sua carriera può vantare collaborazioni artistiche con Frank Zappa e Bruce Springsteen. È Fabio Treves, “il Puma di Lambrate”, che con la sua band si esibirà in concerto domani sera, sabato 7 agosto, alle ore 21, in Banchina Aicardi sul porto di Imperia Oneglia.

L’evento, organizzato dal Comune di Imperia con la collaborazione del discografico Stefano Senardi, è a ingresso gratuito.

“Sono felice che il Comune di Imperia abbia condiviso con me l’idea di invitare la Treves Blues Band a esibirsi gratuitamente per la città di Imperia. Conoscono personalmente e professionalmente Fabio Treves, armonicista e cantante di fama e prestigio mondiale, che ha accompagnato con le sua potente armonica alcuni dei musicisti più famosi del mondo, tra i tanti Bruce Springsteen e Frank Zappa, e ha suonato nei dischi di molti dei più grand artisti italiani”, commenta Stefano Senardi.

“Come Amministrazione siamo davvero contenti di ospitare un artista di fama internazionale come Fabio Treves. Ringrazio di cuore Stefano Senardi senza il quale non saremmo riusciti a organizzare tutto questo. Sarà un appuntamento con la grande musica italiana, che sarà arricchito dal fascino dell’area manifestazioni di Banchina Aicardi, che ha dimostrato in questi anni di saper accogliere gli eventi più vari. Un ottimo esempio di Città viva”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.