Il Meeting di Rimini quest’anno aprirà i battenti, in presenza nei padiglioni della fiera riminese, venerdì 20 agosto per chiudersi il mercoledì successivo.

Ma per chi non raggiungerà la riviera romagnola, a Casale sarà possibile vivere insieme alcuni momenti del Meeting grazie all’iniziativa del Centro culturale Alberto Gai che, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Casale Monferrato, proporrà la videoproiezione di alcuni significativi incontri nel salone al secondo piano del Castello del Monferrato.

Il fitto programma prevede nelle tre serate del 23, 24 e 25 agosto appuntamenti che spaziano dall’attualità alla letteratura, passando per la storia e la politica. Un fil rouge unisce i tre incontri d’apertura di ogni giornata, alle 18.00, quando verranno proiettati tre dibattiti che mettono a tema il lavoro, visto in rapporto alla scuola, all’educazione, al suo evolversi in questi tempi di cambiamento che chiamano tutti a mettersi in gioco. Gli incontri successivi, alle 19,00 e alle 21,15, proporranno il tema del titolo del Meeting “Il coraggio di dire io”, l’intervista a Edith Bruck, testimone dell’olocausto, un confronto fra i principali esponenti della politica italiana, un momento dedicato a Dante e tanto altro ancora.

Per accedere al salone del Castello sarà necessario esibire il Green Pass.

Per informazioni: ccalbertogai@gmail.com, Pagina Facebook Centro Culturale Alberto Gai