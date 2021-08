Proseguono senza sosta le iscrizioni per il grande concorso fotografico Da Casale al Po alle colline del Monferrato che accompagnerà l’avvio della prima Biennale internazionale MonFest fotografia 2022.

Ma per dare la possibilità al maggior numero possibile di professionisti e amatori della fotografia di partecipare, è stato deciso di far coincidere la data ultima di iscrizione con il giorno di invio delle immagini: 31 ottobre 2021.

Come hanno spiegato il vicesindaco Emanuele Capra e l’assessore Gigliola Fracchia: «A seguito di diverse sollecitazioni giunte in queste settimane, tra cui quelle di alcuni istituti scolastici, abbiamo pensato di semplificare le modalità di partecipazione e, nel contempo, unificare la data di iscrizione e la data di consegna delle foto. Così facendo, daremo l’opportunità a un numero ancora maggiore di persone, e soprattutto giovani, di raccontare con uno scatto il nostro splendido territorio».

Il concorso Da Casale al Po alle colline del Monferrato ha infatti l’obiettivo di far vedere attraverso una fotografia «la ricchezza storica e architettonica che abita nel cuore di Casale, la poetica della natura che si estende dal fiume Po, la dolcezza delle colline monferrine», come ha spiegato durante la presentazione dell’evento il direttore artistico della Biennale, Mariateresa Cerretelli.

I migliori trenta scatti saranno esposti in una prestigiosa esposizione che sarà parte integrante del MonFest fotografia 2022: a fianco delle celebri immagini dei grandi nomi della fotografia mondiale, quindi, si potranno ammirare i racconti dei nostri luoghi.

Scopriamo ora quali sono le novità per partecipare al concorso: entro il 31 ottobre 2021 si dovrà compilare il form presente alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/PremioFoto e poi, entro la stessa data, inviare, utilizzando il servizio di trasferimento file www.wetransfer.com, la fotografia con la quale si vuole concorrere all’indirizzo e-mail premio_foto@comune.casale-monferrato.al.it.

Alla fotografia dovranno essere allegati anche una breve biografia con dati anagrafici completi di codice fiscale, indirizzo e-mail e numero di telefono e la liberatoria per l’utilizzo delle immagini, presente nella pagina internet del concorso, in calce al regolamento (www.comune.casale-monferrato.al.it/PremioFoto).

Le immagini, che potranno essere sia a colori sia in bianco e nero, devono essere in formato jpeg con un minimo di 2000 pixel lato lungo – 150 dpi. Inoltre, a ogni immagine presentata deve corrispondere un file ad alta risoluzione di almeno 10 MB che sarà richiesto se il lavoro verrà selezionato.

Entro il 30 novembre, infine, una giuria di esperti istituita dal Comune valuterà tutte le opere pervenute e ne selezionerà trenta. Queste saranno presentate in una suggestiva mostra che accompagnerà l’avvio del MonFest.

Una grande kermesse che si aprirà a inizio 2022 e che interesserà i luoghi più importanti della città con importanti percorsi espositivi e numerose iniziative collaterali come talks, workshop, letture portfolio, conferenze e una serie di concorsi fotografici.