Il Comune informa che alla Biblioteca civica di Tortona gli utenti muniti di Green pass potranno accedere ai seguenti servizi:

– prestito con accesso con accesso agli scaffali

– consultazione in loco

– sale studio

Per gli utenti sprovvisti di Green pass è consentito solo il prestito e la restituzione take away.

Tutti i servizi sono erogati previa prenotazione

scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.tortona.al.it

o telefonando al numero 0131.864.444

Queste disposizioni sono in vigore dal 6 agosto 2021.

Si ricorda che la Biblioteca sarà chiusa dal 9 al 27 agosto.