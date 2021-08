La Biblioteca di Casalnoceto in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tortonese nell’ambito della rassegna viaggiAMO con I LIBRI Giovedì prossimo, 2 settembre alle ore 21 presso la stessa Biblioteca di Casalnoceto, Via Volpedo 1 sarà ospite la scrittrice Alice Basso.



L’autrice presenterà i libri Il morso della vipera e Il grido della rosa editi da Garzanti



L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative sul contenimento del contagio da Covid-19 e l’ingresso sarà limitato ai posti disponibili per il mantenimento del distanziamento.

Alice basso é redattrice per varie case editrici; autrice per Garzanti delle serie su Vani Sarca e Anita Bo.

.