Gli ingredienti per una serata magica ci sono tutti: la sera di Ferragosto, la suggestiva cornice di Borgo Parasio e la straordinaria chitarra di Diego Campagna. “Tra Paganini e Morricone” è il titolo del concerto che il celebre chitarrista imperiese terrà la sera del 15 agosto al Parasio di Imperia, ad accompagnarlo Olesya Rusina al violino.

Diego Campagna è musicista carismatico, tra i più grandi chitarristi del nostro tempo, un esempio di eccellenza per la sua attività didattica e concertistica. Nato a Imperia persegue la sua passione da Salisburgo agli Sati Uniti dove nel 2019 riceve la medaglia d’onore per la sua attività artistica nel mondo. Sarà accompagnato, nel concerto di domani, da Olesya Rusina, violinista di fama internazionale che, dalle esperienze concertistiche in giro per il mondo, arriva in Italia per amore del nostro Paese.

L’appuntamento è per domani sera, 15 agosto, alle 21:15 in Piazza Chiesa Vecchia al Parasio di Imperia.

“Un grande concerto nella splendida cornice di Borgo Parasio, due artisti che sono accomunati da enorme talento e immensa passione per la musica, oltre che dall’amore per il nostro territorio. Un Ferragosto all’insegna dell’energia della grande musica quello che andrà in scena a Imperia domani sera” commenta l’Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo.