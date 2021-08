Dalla costa romagnola, via Zelig, alla riviera ligure per una serata all’insegna delle risate. Per la terza volta l’Emd Festival apre le porte al cabaret e il protagonista è ancora una volta un big. Dopo i pienoni del ligure Maurizio Lastrico e dell’abruzzese Gabriele Cirilli degli scorsi anni è la volta di Paolo Cevoli, originario di Riccione, che salirà sul palco di Villa Scarsella nella serata di domani, sabato 21 agosto, alle ore 21.30, per dar vita al suo irresistibile show, quarto appuntamento della rassegna “multi genere” estiva di Diano Marina, a dieci giorni di distanza dal grande successo della serata che ha visto grandi protagonisti Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti.

Molti conoscono Cevoli come Palmiro Cangini, assessore “alle varie ed eventuali”, politico confusionario e afasico che cerca di risolvere i problemi del Comune di Roncofritto. Oppure come Teddi Casadey, l’instancabile e innovativo imprenditore di suini, titolare dell’omonimo “Glorioso Maialificio Casadey”, “lider” nel settore della maialistica. O ancora come Lothar il sostituto, un “lavoratore” dello spettacolo a paga sindacale, mandato da fantomatiche agenzie per sostituire personaggi famosi che hanno dato forfait. Tutti personaggi che dal 2001 ad oggi hanno preso vita sul palcoscenico della trasmissione televisiva Zelig Circus grazie alla fantasia e al carisma di un imprenditore con l’hobby della comicità. Lo spettacolo proposto trae spunto dal suo repertorio, dalle sue esperienze televisive e teatrali, dai suoi libri.

Il costo del biglietto per il Paolo Cevoli Show è di 15 euro (posto unico), ridotto a 10 euro per gli Under 14. Consigliata la prenotazione. La prevendita, che si è intensificata negli ultimi giorni con molte richieste anche da fuori provincia, prosegue dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede di via Cavour 30, a Diano Marina. Il numero telefonico cui rivolgersi per prenotazioni e per assicurarsi che in extremis siano ancora disponibili posti al botteghino è il seguente: 338.1118108.

Il gran finale dell’Emd Festival è fissato per la prossima settimana: martedì 24 con l’interessante musical “Singing, da Gerswin ai Queen” e venerdì 27 con l’operetta “Il paese dei campanelli”.

L’Emd Festival è organizzato dalle associazioni Ritorno all’opera e Amici della musica del Golfo Dianese, con il supporto del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria, Prefettura e Provincia di Imperia. I principali partner sono Energia Azzurra Gruppo Egea, Very Fast People e Fratelli Carli.

I prossimi spettacoli dell’Emd Festival 2021

Sabato 21 agosto

4) Paolo Cevoli Show

posto unico: 15 euro – under 14: 10 euro

Martedì 24 agosto

5) Singing Musical – Da Gershin ai Queen

posto unico: 15 euro – under 14: 10 euro

Venerdì 27 agosto

6) Il paese dei campanelli – operetta

primo settore: 25 euro – secondo settore: 20 euro – under 14: 10 euro