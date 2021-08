“C’entra poco, se non niente, il tipo di sistema di raccolta rifiuti (stradale o domiciliare che sia), gli incivili sono difficili da educare a prescindere. Peggio dei bambini capricciosi! Hanno quella “bizzarra” (e inspiegabile) abitudine di gettare spazzatura ovunque tranne che nel posto giusto, che è anche più comodo… Forse non sanno dove sia, forse non abbiamo fatto abbastanza comunicazione o forse sono semplicemente persone ostinate? Per fortuna, attraverso controlli sempre più mirati e massicci, un po’ di giustizia (per l’ambiente, s’intende!) viene fatta.”

Così gestione Ambiente commenta l’ultimo episodio che ha visto finire nei guai un uomo residente a Novi Ligure: grazie dalle telecamere mobili installate dal Comune di Francavilla Bisio, è stato ripreso martedì 24 agosto a bordo del suo veicolo mentre abbandonava due sacchetti di rifiuti urbani indifferenziati sulla riva di un rio presso il ponte in Strada della Fornace, formando una discarica.

L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, dopo gli opportuni accertamenti, giovedì 26 agosto ha sanzionato il responsabile con una multa da 600 euro e lo ha invitato a intervenire con un’adeguata pulizia dell’area per la risoluzione del problema.

“Ricordiamo – conclude Gestione Ambiente – che non alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi; esistono i contenitori stradali (suddivisi per frazione merceologica) e nelle zone avviate con il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta ogni cittadino ha i propri contenitori. In più, Gestione Ambiente offre due servizi gratuiti: i Centri di raccolta e il ritiro ingombranti sotto casa su prenotazione (per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312).”

FOTO DI REPERTORIO