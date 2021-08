I dati sulla diffusione del contagio di ieri sera, lunedì 16 agosto, a Tortona sono molto positivi: erano 23, infatti, le persone residenti in città che risultano attualmente positive al Covid-19 ; presso l’ospedale cittadino, invece sono ricoverati due pazienti positivi al Coronavirus, entrambi in terapia intensiva.

Una situazione buona e in miglioramento, non solo a Tortona ma – come si può vedere dalla tabella in alto, in quasi tutti i maggiori comuni della provincia di Alessandria, a testimonianza che la campagna vaccinale funziona soprattutto se in aggiunta mascherine e distanziamento.