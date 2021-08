Alle ore 13:30 di oggi, giovedì 19 agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ovada, unitamente al personale specializzato in soccorso Speleo Alpino Fluviale (SAF)del Comando di Alessandria, ha operato congiuntamente con il personale del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso 118 per il recupero di un ragazzo di circa 25 anni.

Il giovane si era infortunato per una caduta in un dirupo nei pressi della località “Canyon del torrente Orba” in Molare.

Il ragazzo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria per fratture e ferite varie ma non é in pericolo di vita. .

Il personale Vigilfuoco in sinergia con il Soccorso Alpino e l’elisoccorso 118 ha garantito la necessaria assistenza da terra per le operazioni di soccorso. Le operazioni si sono concluse alle ore 14:50 circa.