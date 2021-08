Comincia a delinearsi il programma di Aromatica 2021 (ottava edizione, Diano Marina, 10-12 settembre), la manifestazione dedicata ai profumi e ai sapori della Riviera Ligure, che ogni anno si tiene a fine aprile e che anche quest’anno è stata spostata a settembre a causa dell’emergenza sanitaria.

Uno dei progetti che andranno in scena ad Aromatica 2021 e che promette faville è “Assaggia la Liguria”: non solo lezioni e degustazioni per scoprire il valore dell’origine per le eccellenze della Liguria, ma anche uno show davvero speciale con la vena comica e i personaggi unici di Andrea Di Marco nello spettacolo enogastro-comico “Attenti a quei DOP !”, insieme a Francesco Petacco, che si terrà venerdì 10 settembre alle 21:15 presso il Parco di Villa Scarsella.

All’interno di Aromatica, le DOP portano alto il simbolo del forte valore identitario tra prodotti e territorio per la cultura, l’economia e il presidio ambientale, oltre che come patrimonio autorevole per una comunicazione alimentare completa e corretta: un valore presente anche nelle cene a tema, dove i prodotti DOP saranno protagonisti.

Oltre allo spettacolo di venerdì, “Assaggia la Liguria” offrirà emozioni e divertimento nel proprio spazio espositivo per tre giorni, con animazioni istruttive e allo stesso tempo leggere, per scoprire i segreti, mai scontati, del Basilico Genovese DOP, dell’Olio DOP Riviera Ligure, delle DOP e IGP dei vini liguri promosse dall’Enoteca Regionale e degli altri tesori liguri attraverso lezioni e degustazioni emozionali, culturali e divertenti.

ATTENTI A QUEI DOP !

Venerdì 10/09 ore 21.15

Parco Villa Scarsella

Uno spettacolo enogastro-comico con Andrea Di Marco e Francesco Petacco

ATTENTI A QUEI DOP! è una degustazione unica nel suo genere, anzi no è una lezione per scoprire i prodotti a marchio di origine della Liguria, anzi no è uno spettacolo gustoso dove si ride, si scopre qualcosa di nuovo sulle meraviglie della nostra terra, su come riconoscerne il valore culturale e assaporarle al meglio. Anzi no: è tutte queste cose messe insieme. Andrea Di Marco, comico e musicista, con i suoi famosi personaggi incontrerà sul palco Francesco Petacco, brillante divulgatore agronomico, in uno show istruttivo e divertente per scoprire quello che forse non tutti sanno su tesori che si chiamano Basilico Genovese DOP, Enoteca Regionale e vini liguri, Olio DOP Riviera Ligure e altro ancora…

Un evento a cura del programma “Assaggia la Liguria”, dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure e dell’Enoteca Regionale della Liguria.

A SEGUIRE “STONATO!”, LO SHOW COMICO DI ANDREA DI MARCO.

ASSAGGIA LA LIGURIA: LEZIONE – DEGUSTAZIONE EMOZIONALE

Presso Stand “Assaggia La Liguria”

Piazza Martiri della Libertà

da venerdì a domenica ore 10.30 / 12.00 / 17.30 / 19.00 e sabato anche ore 22.00

Viaggi sensoriali, culturali, divertenti sul legame profondo cibo – uomo – territorio delle “nostre” DOP: Basilico Genovese, Olio Riviera Ligure e vini liguri.

A cura del programma “Assaggia la Liguria”, dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure e dell’Enoteca Regionale della Liguria.

Aromatica – un aggettivo che nel Golfo Dianese è diventato un sostantivo – è un evento di qualità che ha lo scopo di valorizzare i prodotti tipici di eccellenza e promuovere il territorio. Il format prevede di accogliere chef ed esperti di grande prestigio nel centro pedonale di Diano Marina, oltre a stand di produttori di eccellenze (prevalentemente liguri), cooking show, conferenze, laboratori, presentazioni di libri, truck che propongono street food di qualità. Durante Aromatica, i ristoranti presentano menù a tema, i barman aperitivi e cocktail dedicati, le attività commerciali vetrine specifiche, e tanto altro ancora, comprese le ormai famose cene a quattro mani. Numerose sono le iniziative collaterali che coinvolgono tutto il Golfo Dianese: visite guidate alla scoperta dei borghi più caratteristici e dell’entroterra, escursioni, passeggiate, degustazioni nei frantoi e nelle cantine.Organizzazione: Comune di Diano Marina e Gestioni Municipali Spa, con il coinvolgimento degli altri Comuni del Golfo Dianese.

Patrocinio: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Prefettura di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Associazione Nazionale Città dell’Olio.