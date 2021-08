Un corso di DanzaMovimentoTerapia e tecniche di Immedesimazione e Scrittura Teatrale, per creare un proprio personaggio e una storia collettiva: ogni lunedì, dal 20 settembre, dalle ore 20 alle 22, presso SpazioDanzaAcqui, in via Morandi 14, ad Acqui Terme, Natascia Poggio, danzatrice, formatrice e infermiera specializzata, e Monica Massone, attrice, organizzatrice e formatrice teatrale, propongono un percorso alla scoperta del proprio Sé autentico, per contribuire a conoscersi aldilà di schemi e condizionamenti della propria storia personale e della società in cui viviamo, per avvicinarsi il più possibile alla realizzazione della vita che si desidera.

Il corso è ispirato al concetto di Daimon che, secondo il filosofo e psicologo Hillman, equivale alla vocazione, al talento, al “genio” che risiede nell’anima di ciascuno; è un dono da scoprire, ascoltare, seguire e concretizzare in atto creativo.

L’offerta spazia dalla DanzaMovimentoTerapia Espressiva, ideata dalla danzatrice e pedagoga Cinzia Saccorotti, a elementi di Expression Primitive di Herns Duplan, pratiche di Movimento Autentico, improvvisazione e meditazione dinamica, esercizi di Bioenergetica e Mindfulness, all’autoanalisi psicosomatica; per quanto concerne il teatro, giochi di ascolto, contatto e fiducia, allenamento di base su voce, modulazione vocale e intonazione, lavoro sul personaggio, immedesimazione, interpretazione e relativa trasposizione in scrittura creativa e drammaturgica.

Natascia Poggio è infermiera specializzata nell’ambito della riabilitazione psichiatrica dal 2004 e diplomata in Danzamovimentoterapia Espressiva e Psicodinamica presso la Scuola di Formazione di Genova, diretta dalla Dott.ssa Cinzia Saccorotti; inoltre, la sua preparazione comprende docenti quali Herns Duplan, France Shott Billman, Nina Papadoupolous, Paola De Vera D’Aragona e Vincenzo Bellia. È altresì danzatrice specializzata in Tribal Fusion e giocoleria con il fuoco e ha studiato Danza Classica e Moderna, Danza Contemporanea e Danza Afro, Contact Improvisation e tecniche d’improvvisazione con David Espinoza (Spagna) e Daniela Paci, fondamenti di Danza Butoh con Ariel Procajilo (Spagna) e Tribal Fusion con Hilde Canoodt a Londra. Ha un’esperienza pluriennale, lavorativa e di formazione, come infermiera e danzaterapeuta in Italia e altri Paesi europei, con diverse fasce di età, nell’ambito della riabilitazione psichiatria, della promozione alla salute e al benessere psico fisico e sociale.

Monica Massone è diplomata attrice (qualifica professionale) presso la “International Acting School” di Roma (Corso di Formazione Professionale Regione Lazio), laureata in Teatro Educativo e Sociale presso l’Università degli Studi di Torino, corso di laurea in D.A.M.S. (Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo), studentessa di Drammaturgia Performativa e Comunitaria presso il Centro di Ricerca per il Teatro di Milano, di Teatro Sociale presso il Social Community Theatre Centre di Torino, di Arti e Terapie Espressive presso il corso specialistico indetto dal Teatro Integrato Internazionale di Roma e di Storytelling presso la Scuola Holden di Torino. Si perfeziona nel metodo Stanislavskij-Strasberg con le insegnanti ed attrici Lena Lessing, Francesca De Sapio, Beatrice Bracco, Ilza Prestinari ed ancora con Alessandro Del Bianco ed Andrea Novicov. È titolare di “Quizzy Teatro”, impresa di produzione, organizzazione e allestimento di spettacoli di teatro di prosa, di teatro per l’infanzia e di teatro per il sociale. Lavora intensamente come conduttrice di laboratori di teatro con ragazzi e bambini di scuole e centri aggregativi piemontesi, nonché con adulti in progetti di ricerca performativa.

“Consce che sia un percorso lungo una vita intera – affermano Natascia Poggio e Monica Massone – speriamo che questa esperienza possa essere un’opportunità per camminare insieme e un’occasione per sentire anche solo una piccola scintilla dello splendore e delle “risposte” che ognuno di noi racchiude”.

Per informazioni più dettagliate è possibile chiamare ai numeri 348 4024894, 334 8596395, scrivere alla mail corsodmteteatro@gmail.com, oppure visitare le pagine FaceBook Quizzy Teatro e Natarajita Tribal Fusion.