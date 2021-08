Ricerca per:

I successivi accertamenti consentivano di determinare i fatti e rintracciare la persona che aveva nella disponibilità il suddetto distintivo. L’uomo, dopo l’inziale sorpresa, ha ammesso il possesso abusivo di quella “paletta” che per il Codice della Strada equivale ad un segno distintivo in uso alle Forze di Polizia.

Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria-Distaccamento di Acqui Terme, nelle scorse settimane, hanno accertato che un ex dipendente di Pubblica Assistenza aveva “mantenuto” il possesso del distintivo di segnalazione manuale (cosiddetta paletta) dopo aver terminato il periodo proprio di servizio.

Acquese in possesso di un distintivo abusivo delle forze dell’ordine, denunciato