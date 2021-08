Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Tortona ha provveduto ad effettuare due interventi nel centro storico cittadino.

Il primo in via Emilia, nei pressi di piazza Gavino Lugano ha tolto due panchine che si trovavano a breve distanza dal luogo in cui sono ubicati i distributori automatici, in quanto specie di sera, erano oggetto di assembramento da parte di persone (giovani soprattutto) che si fermavano ad acquistare le bevande e poi rimanevano ore sulle panchine creando anche disturbo alla quiete pubblica.

Il secondo intervento invece riguarda la collocazione, in diverse zone del centro della nuova panchine offerte grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Si tratta di panchine floreali che hanno riscontrato commenti opposti: chi le ha apprezzate perché sono green ed evitano assembramenti in quanto lo spazio sul quale sedersi è limitato e chi invece – come succede in tutte le cose – ha criticato l’intervento, perché definite brutte.

E’ risaputo, però, che i gusti delle persone sono diversi e non é possibile accontentare tutti.