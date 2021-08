Più controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale di Tortona grazie a fondi speciali che consentiranno di erogare straordinari per i controlli serali e fino a tarda ora

Il progetto é stato approvato recentemente dalla Giunta comunale ed é finanziato con fondi ex art. 208 del Codice della Strada e fondi propri. Un intervento straordinario e necessario in quanto l’organico a diposizione del Comandante della polizia Municipale di Tortona si é ormai a sole 20 unità e solo con notevoli sforzi riesce a garantire l’espletamento degli ordinari compiti di istituto dando la massima collaborazione con le forze di polizia presenti sul territorio, con particolare riferimento alla Compagnia dei Carabinieri con la quale, come anche disposto dal Prefetto di Alessandria, ha instaurato un rapporto di collaborazione dal quale scaturiscono delle sinergie nella gestione della sicurezza in città.

Il progetto della Giunta nasce dall’esigenza di integrare la programmazione dei servizi serali già previsti a settimane alterne il venerdì e il sabato, in modo da garantire la presenza degli operatori durante le sere fino a tuto il mese di Settembre 2021. In estate, infatti, vengono organizzati in città eventi di intrattenimento sia dal Comune che dalle attività commerciali e di somministrazione.

Questo periodo infatti rappresenta, in modo particolare in questo momento storico, il momento di maggiore afflusso di persone nel centro cittadino per l’utilizzo dei servizi da esso offerti (bar, ristoranti e luoghi di aggregazione e passeggio) che se negli altri anni veniva trascorso senza particolari problemi di sicurezza urbana quest’anno per via del lungo periodo di restrizioni e limitazioni della propria libertà di movimento durante le 24 ore potrebbe favori, come già accaduto, l’insorgere di fenomeni di violenza diffusa, schiamazzi, mancato rispetto delle regole del vivere civile con conseguente incremento del senso di insicurezza diffusa. S

tante l’incertezza che caratterizza questo momento in merito ai diffondersi dei contagi dovuti alla mutazione del COVID -19 si ipotizza che il progetto possa coprire anche il periodo Ottobre/Dicembre sulla base delle risorse disponibili e residuali al termine del periodo estivo.



Con maggiori e più frequenti controlli della Polizia Municipale nelle ore serali e notturne – dicono in municipio – ci proponiamo di garantire anche un maggiore controllo da parte degli operatori durante il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, servizio molto sentito apprezzato e voluto dalla popolazione. Attualmente, sempre per le stesse motivazioni legate alla carenza di organico, anche questo servizio no viene svolto con la dovuta assiduità generando forti lamentele sia da parte degli addetti allo spazzamento ma anche da parte dei cittadini che vorrebbero maggiore rispetto delle norme sia come innalzamento della qualità della vita sia come maggiore presenza delle istituzioni.”

La presenza degli operatori nell’arco temporale 20/24 e 6/7:30, infine, potrebbe contribuire a garantire quel livello di sicurezza urbana che fino ad adesso è stato ritenuto accettabile dalla cittadinanza ma che gli ultimi episodi stanno cercando di compromettere.

“Oggi la sicurezza urbana – concludono in municipio – è un bene da tutelare con adeguate politiche di gestione che possano salvaguardare la ripresa e/o lo sviluppo della città e rappresenta un bene pubblico da garantire a tutti i cittadini. Almeno il mantenimento degli standard di sicurezza ritenuti accettabili dalla

popolazione è doveroso ed un tentativo affinché ciò avvenga è altrettanto doveroso.”