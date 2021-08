L associazione politico culturale Cumpanis Genova non dimentica quella tragica giornata dove 43 persone persero la vita, una tragedia ad oggi senza colpevoli.

Non dimentichiamo, ma vorremmo anzi che si traessero le conseguenze da ciò che è accaduto durante quella maledetta giornata, per il bene della città di Genova di tutta la nostra nazione.

Purtroppo siamo ancora una volta a constatare che, invece, anche in questo caso non si è imparato nulla e fra mille dichiarazioni di una classe politica complice (da destra a sinistra), la gestione di autostrade è ancora in mano a gestori privati.

Come comunisti, rivendichiamo invece la necessità di una piena nazionalizzazione del intera rete autostradale, affinché questi asset strategici restino un valore per tutta la popolazione ed affinché tragedie come quella di tre anni fa non si ripetano mai più.

Tomas Olcese Direttivo cumpanis Genova