Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca รจ un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nรจ da parte di partiti politici.

Per info https://www.aslal.it/calendario-centri-vaccinali-covid-19…

Negli HUB vaccinali dell’ ASL di Alessandria le vaccinazioni ad accesso diretto sono attive tutti i giorni (salvo chiusure estive) dalle 9:00 alle 12:00. Consigliamo di consultare sul sito di ASL AL il calendario aggiornato delle aperture prima di recarsi al centro vaccinale per la vaccinazione senza prenotazione.

Per incentivare e facilitare il piรน possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni la Regione Piemonte ha esteso fino al 15 settembre lโ€™accesso diretto a tutte le fasce dโ€™etร in alcuni degli hub del territorio piemontese.