Iniziano mercoledì i lavori di messa in sicurezza di un dissesto su un tratto di via Chiappa in borgata San Simone. L’intervento prevede interventi mirati alla protezione da eventi naturali della viabilita` comunale, in particolare da quelli derivanti dal dissesto idrogeologico.

Dal punto di vista della viabilità, l’attuale senso unico alternato verrà sotituito da un semaforo che regolerà il traffico.

La durata dei lavori e` prevista in giorni 90.

“Ci sarà qualche disagio – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare – ma è inevitabile per poter rimettere la strada in sicurezza”.

Il progettista e direttore dei lavori è l’ing. Eleonora Bertolotto (Loano, SV), l’impresa che si è aggiudicata i lavori è TP perforazioni srl (Stella, SV). L’importo complessivo dei lavori è di 125.000 Euro.