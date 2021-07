Ricerca per:

Stasera 14 luglio la Compagnia NaturalisLabor presenterà due spettacoli: alle ore 18.00 Inside The Creation e alle ore 21.30 Piazzolla Tango. Giovedì 15 luglio, invece, alle 18.30 avrà luogo il workshop Incontro con il Butoh e alle 21.30 si concluderà il programma con lo spettacolo A cor leggero.

Si ricorda che sempre presso gli Archi Romani l’Associazione Grecale BEinSIDE presenterà alcuni spettacoli di Acqui in Palcoscenico 2021, parte del XXXVIII Festival Internazionale di Danza.

L’evento è dedicato alla memoria di Luciano Milanese, indimenticabile contrabbassista, scomparso nel 2015. Proveniente dal Louisiana Jazz Club di Genova, Luciano Milanese è stato a lungo bassista del Capolinea di Milano, dove ha suonato con quasi tutti i migliori musicisti italiani. Ha fatto parte del quartetto di Tullio De Piscopo con Larry Nocella e Riccardo Zegna, del quartetto di Gianni Basso , del trio di Dado Moroni , di Romano Mussolini , del trio di Nando De Luca e di altre formazioni. Attivo anche nel Jazz tradizionale, ha collaborato con Lino Patruno e ha suonato con grandi musicisti storici come Ralph Sutton, Peanuts Hucko, Billy Butterfield .

Gli Archi Romani si apprestano nuovamente a essere travolti dalle note della musica Jazz. Grandi musicisti italiani e internazionali, artisti di ricerca e talenti italiani saliranno sul palco allestito presso gli Archi Romani per i prossimi appuntamenti di Archi in Jazz – Tributo a Luciano Milanese, con due appuntamenti a ingresso gratuito di grande calibro: