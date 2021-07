LA FESTA DI PORTA GENOVA (prima edizione): Musica, cibo, bevande e allegria.

L’antico centro storico di Novi, ai piedi del Castello, tra Via Paolo da Novi, salita Castello, Via Monte di Pietà gli spalti delle mura e via Antica Genova era noto come il “borgo della Cavanna”. Nelle mura era inserita la Porta Genova, via di accesso e di uscita per i viandanti e i traffici commerciali da e verso la Superba.

Quando la nostra SOMS NOVI è entrata nella sede di Via Cavanna 12 si presentò ai residenti promettendo che avrebbe cercato di dare un contributo alla socialità e alla vita del quartiere.

Il progetto di una FESTA di quartiere, non realizzato nel 2020 per cause di forza maggiore, viene proposto adesso alla cittadinanza e al vicinato, nella speranza di portare coesione sociale e senso di appartenenza ad una zona bellissima della città.

Importantissima la collaborazione del Consorzio Il Cuore di Novi, che ha inserito l’evento nel programma de I VENERDI’ DI LUGLIO, con un fattivo contributo all’organizzazione.

Ci ha confortato la disponibilità degli esercizi commerciali della zona, e del Parroco che ci concede gli spazi del sagrato della bella Chiesa di Sant’Andrea.

Il programma della Prima Edizione è forzatamente limitato ad una sola serata, ma ci auguriamo che questa FESTA DI PORTA GENOVA possa diventare il seme da cui sviluppare una bella prospettiva di speranza futura, oltre che l’occasione per rafforzare l’identità della nostra Comunità.

Il programma prevede, oltre all’apertura per tutta la durata dell’evento degli esercizi commerciali del Borgo che garantiranno le loro normali attività di food and beverage, un concerto in due tempi con il ritorno in città del rock dei WK (WomitiKaldi) per la gioia dei numerosissimi fans e l’esibizione del gruppo dei MAJIN BLUES, con un repertorio che oltre al blues in stile Chicago tocca R&B, rock classico, funky, rockabilly e incursioni in patria.

Si ringraziano per la collaborazione i commercianti del quartiere, il Comune di Novi Ligure, la Parrocchia di Sant’Andrea, i Volontari, Soci e Consiglieri della SOMS di Novi Ligure, e tutti i residenti del quartiere che vorranno condividere la festa con noi.