Non poteva mancare il Circolo Borgo Fondura in questa calda estate. Venerdì 30 luglio mette in scena il live della Combricola del Blasco performing Vasco Rossi.

Primo concerto imperiese post Covid della band, tutte le norme prescritte saranno rigorosamente rispettate e per questo gli ingressi saranno gestiti a partire dalle ore 20,00 evitando così assembramenti. La prenotazione è obbligatoria. Costo biglietto con consumazione euro 10,00.

Sul campo nell’area Concerto due punti Bar per sole bevande. Bibite, Birra alla spina e Prosecco e in gentile omaggio per ogni consumazione un sacchetto di patatine!

Ad un anno dal successo del Concerto degli Shine ritorna la musica con la voglia di rilanciare un messaggio di speranza e ripartenza presso l’Oratorio San Giuseppe Piazzale Mons. Merello Borgo Fondura Imperia (campo dei Giuseppini).

La COMBRICOLA DEL BLASCO VERO TRIBUTO al GRANDE e UNICO VASCO!! nasce per caso, nell’aprile del ’99, nella sala prove-studio “la ROKKA” di Phil Ranise, a Moltedo (nell’entroterra Imperiese).

Piu’ di 1600 concerti sulle spalle di KIKKO SAUDA … l’animale da palco, che non e’ li per imitare come tanti: e’ nato cosi’! ..Preferisce essere ricordato per la sincerita’ sul palco e coinvolgimento del pubblico, sempre pronto a dare il sangue per i fans e per lo Show!

Alla sua destra, con il coltello tra i denti e la chitarra come fosse una spada, ANDREA “DAGO” D’AGOSTINO: il nostro Massimino Riva .. la potenza dei 27 anni, il “ragazzo di una volta”, che SPACCA DI BRUTTO!

Alla BATTERIA…MAURIZIO DE PALO! Proviene dal mondo del Metal ed ha collaborato con diverse band del settore (sia a livello italiano che internazionale). Una vera “Macchina da Guerra”!!!!

Alle TASTIERE, PIER COLLA . La sua carriera inizia nel 1985, quando inizia a suonare in gruppi locali rock e di musica da ballo. Nel 1990 si diploma presso il conservatorio di Alessandria. Nel 1987 entra nei Jasez sur l’ache, Nel 2001 entra a far parte degli Extage, quotato gruppo genovese, Nel 2002 suona nei Sound Machine e nella Bubba Band.

INFO E BIGLIETTI +39 3888797931

PREVENDITA presso:

– TEAM STORE Via Giannetti 17 IMPERIA

– TABACCHERIA RISSO Via Nizza 21 IMPERIA

– CAFFÈ PEPITO Via Cascione 31 IMPERIA

– IL CHIOSCHETTO Banchine Medaglie d’Oro Borgo Marina IMPERIA

Per ulteriori informazioni tel.+39 388 879 7931 Ale – +39 335 718 0485 Marco

Affrettatevi perché i posti sono limitati.

https://www.facebook.com/events/361322995392931