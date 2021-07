Buonasera

sono una tortonese un po’ arrabbiata!

Sono un amante della natura e da sempre faccio la raccolta differenziata, anche quando non era di moda. Mi veniva la rabbia quando vedevo cartacce lattine bottiglie per le strade della nostra città, è vero ci sono tante persone che hanno perso l educazione civica, o forse non l hanno mai avuta….ma ora è veramente imbarazzante.

Ci sono sacchetti di spazzatura in ogni “dove”….è vero i tortonesi saranno anche maleducati, resta il fatto che la nuova raccolta NON AIUTA anzi….

Grazie per l attenzione.

Margherita