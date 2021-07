L’associazione animalista Pandora ringrazia il comune di Tortona per la serata spettacolo che si é svolta Lunedì sera al chiostro dell’Annunziata che ha registrato un grande successo.

“Un ringraziamento sentito al Comune di Tortona, per la bellissima serata volta a sensibilizzare la comunità contro l’abbandono degli animali – afferma l’associazione sulla pagina pagina Social – Il Chiostro dell’ Annunziata è per noi un posto particolarmente caro, da tempo infatti seguiamo le vicine colonie feline ed è proprio lì che il 31 dicembre, grazie alla tempestiva segnalazione della Tutor e del responsabile del Teatro Civico, abbiamo potuto salvare la vita ad una gattina che ora cerca casa. Un ringraziamento speciale al maestro Andrea Albertini, (grande amico e papà della nostra Wendy ) e ai grandissimi artisti che, con lui, si sono esibiti per questa causa regalandoci una serata di altissimo livello.”