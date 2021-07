Primo appuntamento, domani, per Diano sottoMarina, l’iniziativa proposta dalla Associazione Infomare con la collaborazione del Comune di Diano Marina.

Come lo scorso anno, a causa delle restrizioni Covid-19, non è stato possibile organizzare le tradizionali serate in piazza Martiri della Libertà, ma i soci di Informare non si sono persi d’animo e, sfruttando le tecnologie streaming, sono pronti a portare le spettacolari immagini subacquee del Golfo Dianese nelle case, non solo in quelle dei dianesi, ma di tutti coloro che amano il mare. Con diverse novità. Prima di tutto le trasmissioni vengono effettuate dai fondali. Utilizzando anche le attrezzature che il Comune di Diano Marina, in collaborazione con Gestioni Municipali, ha fornito in comodato d’uso ad Informare, i sub descrivono in diretta, da sott’acqua, le meraviglie sommerse del Golfo.

Quest’anno cambia anche l’orario: il via alla diretta alle 19, mentre viene sorseggiato un aperitivo, collegandosi con le pagine www.facebook.com/informareasd o www.youtube.com/asdinformare e partecipando alle dirette con commenti e domande direttamente ai sommozzatori.

La prima diretta è prevista è per domani, mercoledì 14 luglio, ore ore 19, dalla statua della Madonna Stella Maris, situata al largo di Diano Marina in prossimità del molo Cavour (Landini).

Seguiranno altre tre immersioni, sempre in diretta, in queste date: 21 luglio, 4 e 18 agosto, sempre alle ore 19.