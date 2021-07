Guerrilla gardening e cene di vicinato i primissimi progetti su cui sta lavorando il gruppo, in un più ampio programma sulla rigenerazione urbana

Si rinnova il gruppo dei Giovani Imprenditori dell’Ascom Confcommercio della provincia di Alessandria: la presidente è Silvia Paoli, affiancata dal vice presidente Rocco Bargioni e dai consiglieri Lele Gastini, Giulia Paoli e Federico Gastaldi, in rappresentanza degli imprenditori under 42 associati.

Il neocostituito gruppo lavora come un cantiere permanente di idee, con focus sulla cultura, sulla socialità e sulla rigenerazione degli spazi urbani, con particolare attenzione al decoro cittadino, alla riqualificazione di alcune zone di Alessandria, come i giardini della stazione e alla rinascita di luoghi di valore per la vita cittadina, come il teatro comunale. L’approccio è decisamente innovativo, non solo negli obiettivi ma anche nelle forme di comunicazione e negli strumenti di lavoro.

Evocativo è il nome che il nuovo Gruppo Giovani Imprenditori ha identificato per comunicare, graficamente ed in maniera creativa, l’approccio alle nuove progettualità: “micidiale”, che, in una parola, comunica l’intento di “rottura degli schemi” e contemporaneamente di forte tenacia e determinazione nel portare avanti gli obiettivi con il quale i giovani imprenditori Confcommercio hanno intenzione di affrontare le sfide di un’epoca in cui vogliono interpretare un ruolo da protagonisti, per essere portatori di cambiamento, richiamando ovviamente anche, con il suffisso “ale”, il legame con la città capoluogo.

“Sono molto felice ed emozionata della costituzione del nostro gruppo e della fiducia che gli amici e i colleghi mi hanno accordato. – dichiara Silvia Paoli, neopresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Alessandria – Si tratta di una tappa che rappresenta un nuovo punto di partenza rispetto ad un lavoro di confronto e progettazione che già avevamo avviato e ci tengo ad evidenziare che il gruppo è per me, per tutti noi, fondamentale. Credo nel valore del lavoro di squadra, nella collaborazione e nella sinergia. Credo che dalla complessità possa scaturire l’occasione e l’innovazione, che dall’armonizzazione degli opposti risieda la risorsa, che sia necessaria la paura se si vuole avere coraggio. Le esperienze che ho maturato nella mia attività professionale in cucina mi hanno insegnato a essere parte di una squadra, mi hanno insegnato l’amore per il bello e il buono, mi hanno insegnato la cura per i dettagli, la solidarietà e la felicità. E, insieme ai colleghi, vorrei portare in dote questi valori per contribuire, con progetti ad hoc, a trasformare la nostra città in una città a misura di persone e con una maggiore attenzione alle esigenze dei giovani, ma anche delle famiglie e di tutti colori che ci abitano e ci lavorano. Per questo vorremmo iniziare proponendo due iniziative che mixano elementi di rigenerazione urbana, di comunicazione innovativa, di convivialità ed animazione sociale: il guerriglia gardening, ovvero delle “guerre” con bombe di fiori per colorare, in maniera divertente e green, la città, e un calendario di cene di vicinato, con l’obiettivo di far tornare le persone a vivere gli spazi urbani e a socializzare, elemento di cui, dopo un periodo come quello trascorso a causa della pandemia, che ci ha fortemente provato, tutti noi abbiamo un forte bisogno”.

Con queste parole Fabio Bianchi, presidente uscente del Gruppo Giovani, commenta e saluta la presidente e la sua squadra: “Con orgoglio e forte senso di appartenenza do il mio benvenuto a Silvia, a cui cedo un testimone importante, e al nuovo gruppo. L’attività alla guida dei giovani mi ha permesso di maturare esperienze importanti, confrontandomi anche con altre realtà in tutta Italia e mi ha dato l’opportunità di attingere alle competenze di un sistema unico, quello della Confcommercio. Ai nuovi eletti il mio augurio di buon lavoro e di realizzare gli obiettivi già pianificati e le idee che man mano arriveranno dal confronto con i colleghi”.

“Rivolgo a Silvia e al nuovo direttivo i migliori auguri di buon lavoro e ringrazio i colleghi del gruppo giovani per l’impegno che hanno voluto assumersi a partire da oggi. – afferma il presidente Confcommercio della Provincia di Alessandria Vittorio Ferrari – Da alcuni anni l’Associazione lavora ai temi della rigenerazione urbana e della trasformazione degli spazi cittadini, anche con progetti a medio termine come quello avviato con l’Università La Sapienza di Roma o con iniziative come Aperto per Cultura, temporaneamente sospesa a causa dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Le idee a cui il gruppo giovani sta lavorando si inseriranno nel più ampio programma di lavoro della Confcommercio di Alessandria e siamo fiduciosi rispetto al contributo che i colleghi oggi eletti vorranno portare in termini di nuove idee, innovazione e con lo sguardo rivolto al futuro. Dalla nostra parte siamo disponibili a fornire al gruppo tutti gli strumenti e l’esperienza che possono essere utili per realizzare le progettualità”.

Guerrilla gardening

Iniziative che si oppongono al degrado urbano agendo contro l’incuria delle aree verdi attraverso piccoli atti dimostrativi, veri e propri “attacchi” verdi con l’obiettivo di rimodellare ed abbellire, con piante e fiori, le aiuole e le zone dimesse o dimenticate della città. Le prime esperienze sono nate in Italia a partire dal 2006 e diverse città hanno già ospitato diversi interventi.

Cene di vicinato

Le cene di vicinato prendono spunto anche da esperienze internazionali, come ad esempio francesi, in cui le “Giornate dei Vicini”, a partire dal 1999, registrano negli anni una crescente partecipazione di cittadine e cittadini. Accanto a iniziative spontanee tradizionalmente organizzate dagli abitanti di uno stesso condominio o della medesima via per condividere momenti di festa e rafforzare il senso di comunità, sono previste nuove iniziative e nuove opportunità per stare insieme ampliando il tema della vicinanza, animando cortili pubblici e privati, piazze e strade della città.

La Presidente

Silvia Paoli ha 29 anni, laureata in Scienze Gastronomiche con un Master professionalizzante in Cucina Popolare Italiana di Qualità all’Università degli Studi di Pollenzo, ha maturato esperienze, a livello nazionale ed internazionale, nel settore della cucina, della pasticceria e del catering, con focus sulla operatività, sulla gestione/organizzazione, sulla formazione e sulla comunicazione. Dal 2019 è una delle anime di Mamù, pasticceria situata nel centro di Alessandria, progetto familiare che ha l’intento di far rivivere le sensazioni e le emozioni dell’infanzia grazie alla costruzione di una rete di piccoli produttori che vuole mettere insieme saperi, tradizioni, natura, senza dimenticare piacevolezza e bontà.

I Consiglieri

Rocco Bargioni si occupa delle aree afferenti a turismo e cultura, Lele Gastini e Federico Gastaldi sono illustratori, Giulia Paoli è ingegnere e seguirà, all’interno del gruppo, gli aspetti legati all’internazionalizzazione.